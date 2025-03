- Lepo zarađujem, radim honorarne poslove, čitam struju, pomažem ljudima u selu koji me pozovu, tu sam ako treba da se oteli krava... Prodajem sir i kajmak i od svega toga lepo živim. Novac mi nikada nije bio bitan, ne gledam na to. Imam za sebe, za porodicu, imanje, izlaske. Na selu stvarno može lepo da se živi i ja bih ovakav život preporučio svima, ali treba to voleti od srca. Sećam se kao juče da je bilo, moj tata koji je mlad preminuo, stavio bi me u kola još kao malog i vodio kod babe u Semegnjevo.