- Porodica me je podržala u tome pa je prvi korak ka realizaciji bio da vikendima primamo posetioce kako bismo za početak mogli da nadoknadimo novac koji smo u konje i sve to uložili. To je skup hobi, od hrane za životinje, bala sena, ovsa, potkivanja... U početku je to tako išlo, a onda smo počeli polako da razvijamo imanje i da na neki način oživljavamo ovo mesto, da ljudi dobiju želju da obilaze ovo selo. Danas čuvamo sedam konja i jedno ždrebe. Ovo je sad pravo srpsko gazdinstvo. Imamo koze, tele, svinje i živinu, a planiramo da uzmemo i jedno magare kao atrakciju.