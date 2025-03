Naučnici su došli do iznenađujućeg zaključka da čak i kratkotrajna konzumacija visokoobrađene, nezdrave hrane može znatno smanjiti osetljivost na insulin u mozgu zdravih ljudi. Neadekvatan insulinski odgovor prisutan je pre viška kilograma, ali vodi do nagomilavanja masti, a a kod nekih i gojaznosti.

Istraživanja pokazuju da procesuirane, visokokalorične namirnice igraju značajnu ulogu u razvoju gojaznosti, ali trajni efekti ove hrane na mozak nisu bili jasni sve do sada.

Nezdrava distribucija masti i stalno povećanje telesne težine povezani su sa odgovorom mozga na insulin. Kod zdrave osobe, insulin pomaže u kontroli apetita u mozgu. Međutim, kod ljudi sa gojaznošću insulin gubi sposobnost da reguliše navike u ishrani, što dovodi do insulinske rezistencije.

Insulin ima mnogo uloga u telu, uključujući to što pomaže šećeru ili glukozi da dospe do mišićnih ćelija da bi se koristio za energiju nakon obroka. U mozgu, insulin takođe signalizira telu da mu treba manje da jede, to jest da smanji unos hrane.