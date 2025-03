On se gostujući jutros na RTS osvrnuo na jučerašnje događaje sa skupa u Beogradu.

"Veći deo javnog okupljanja protekao je mirno. I veći deo učesnika je protestovao mirno, ali jedan broj učesnika je imao druge namere i hteo je da izazove incidente. Veći broj incidenata se desio među učesnicima protesta. Bilo je 56 povređenih, ja mogu da istaknem da nije bilo povređenih pripadnika MUP-a. Jedan se kasnije posle skupa javio da ima određenu posekotinu koja je posledica topovskog udara. Bilo je sukoba čim je toliko povređenih, a bilo je izolovanih incidenata među učesnicima. Privedeno je ukupno 31 lice. Učesnici skupa koji je prijavljen u Pionirskom parku su doterali izvestan broj traktora i stavili su ogradu prema sebi da im ne prilaze, ali su određeni učesnici okupljanja ispoljili veliku agresiju. Prošao sam posle protesta i video da možda jedan ili dva traktora da nisu oštećena. Možda u međuvremenu nije nijedan čitav. Isečene gume, razlupane kabine... Polomili su ta vozila i gađali službenike. To je bilo nešto posle 18 časova. Bacali su baklje, flaše... Policija je posao izvršila na krajnje tolerantan način iako je bila velika agresija.

"Malopre sam napomenuo da pripadnici MUP-a i direkcije policije nisu koristili sredstva prinude, nije ni jedno upotrebljeno. Sredstvo koje vi pominjete, rekli smo u toku večeri da takvo sredstvo prinude nikada se to nije ni koristilo u Srbiji niti u jednom zadatku ili javnom okupljanju", rekao je vršilac dužnosti direktora policije Dragan Vasiljević za RTS.

V.d. direktora policije Dragan Vasiljević izjavio je jutros da je policijska procena o 107.000 prisutnih na jučerašnjem skupu veoma realna i da se do sada pokazalo da su njeni podaci sa takvih događaja vrlo precizni."Nije bilo lako utvrditi broj jer je najviše učesnika bilo u pokretu, a tek manji statičan. To je izuzetno veliki broj prisutnih na nekom skupu", rekao je Vasiljević, povodom različitih procena drugih državnih službi. On je naveo da ima potpuno poverenje u pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova koji su javljali procene sa terena, kao i policija ima puno iskustva kod ovakvih događaja.