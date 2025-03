- Devet pacijenata primljeno je u Urgentni, a troje je na VMA. Odmah po prijemu su kod pacijenata započete i završene dijagnostičnke procedure. Sedam pacijenata je zbrinuto u operacionoj sali. Radi se o opekotinskim povredama koje zahvataju od dva do 28 odsto telesne površine. Svi pacijenti pokazuju simptome i znake oštećenja, odnosno kontakta sa toksičnim gasovima koje nastaju tokom požara, ali neki imaju i opekotine respiratornih organa i one se klasifikuju kao teške povrede, opasne po život.

- Zasad nemam dalje informacije o tome da li će dolaziti još pacijenata, ali mi smo spremni i za to. Kod opekotinskih povreda je nezahvalno govoriti o prognozama, ali će se u narednim danima iskristalizovati. Kod nas su pacijenti mlađeh životnog doba od 18 do 35 oni su previjeni i njihovo lečenje se nastavlja jer je to dugotrajan proces koji zahteva nedelje lečenja Jedan pacijent je na mehaničkoj ventilaciji on je najteže povređen - rekao je dr Milan Stojčić na današnjoj konferenciji ispred Urgentnog u Beogradu.