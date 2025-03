- Bile su tri devojke koji su nas maltretirale. To su bila dve bliznakinje i još jedna devojka. Jednog dana dobijam poziv od jedne od bliznakinja koja mi kaže da je u svađi sa trećom devojkom i pita me: "Šta ti misliš o njoj?!". Naravno, hoće da je ugovaram kako bi mogle to posle da mi nabijaju na nos. Nisam nasela na to. Govorila sam: "Super je, ništa specijalno". One su me pola sata, 45 minuta, terale da je ogovaram i na svakih deset sekundi su govorile: "Čekaj samo sekund" i onda se došaptavale. Kasnije sam tek da je ta treća devojka bila s njima i da su se došeptavale međusobno šta da me pitaju... - priseća se Lea neprijatnosti iz osnovne škole.