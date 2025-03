- To zavisi od toga da li će mrazevi trajati trajati dva ili više dana i koliko će biti jaki. Smaram da za sada ne bi trebalo da bude problema, ali ako voćari žele da preduprede rizik mogu da primene staru metodu odimljavanja voćnjaka kako bi spasili cvetove.

Međutim, početkom aprila počinje i cvetanje kruške, jabuke i zato je to rizičan period kada vlažan sneg i mraz mogu da naprave velike probleme u voćnjacima i malinjacima - objasnio je Galetin.

I Apostol Apostolović, poljoprivrednik iz trsteničkog kraja, kaže za Kurir da je u ovom mestu zbog visokih temperatura do 26 stepeni procvetala i nektarina i breskva, a da je ostalo voće u fazi pupoljka.

- Ukoliko se desi da cvetovi budu mokri zbog kiše, a ujutru budu jači mrazevi i do -5 stepeni moglo bi da dođe do izmrzavanja. Pored voća koje je krenulo sa cvatom ovde su poljoprivrednici odavno zasadili i krompir koji odlično ide i ima oko 10 centimetara u plastenicima i ispod agrila. Luk i krompir mraz ne može da ošteti, ali veliki je problem suva zemlja i zima bez snega jer vlage nema sve do nekih 30 centimetara dubine - zabrinut je Apostolović.