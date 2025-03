KRALJEVO - Skoro mesec dana traje potraga za Tomislavom Ćirovićem (79) iz Vitanovca kod Kraljeva, koji je nestao 21. februara ove godine pod nerazjašnjenim okolnostima. Tog dana, oko 18 časova, Tomislav je otišao po drva u nekadašnji jabučar, udaljen svega 150 do 200 metara od svoje kuće. Kamera sa obližnjeg objekta snimila ga je kako izvlači drva za ogrev – i to je poslednji trag o njegovom kretanju.

– To je nekada bio jabučar, sa puta se sve vidi, nije velika površina. Pretraživali smo nekoliko puta, nikakvog traga, kao da je u zemlju propao, kaže za RINU Miodrag.

U potragu su osim porodice i policije uključeni i dronovi za pretragu šire okoline, uključujući i napuštene kuće u selu, ali ni to nije dalo rezultate. U jednom trenutku pojavila se informacija da su pecaroši primetili telo u reci, no kasnije je ustanovljeno da se radi o uginulim životinjama.

– Od mesta nestanka bilo bi mu bliže da stigne do Čukujevca nego do Vitanovca, ali pretragom kamera i ispitivanjem meštana nismo došli ni do kakvog konkretnog traga, objašnjava Miodrag.