Anksioznost je osećaj intenzivne brige, straha ili nelagodnosti koji može biti prisutan čak i kada ne postoji realna pretnja ili opasnost. To je normalna ljudska emocija koja se javlja kao odgovor na stresne situacije, ali kada postane preterana, dugotrajna ili ometa svakodnevni život, može prerasti u anksiozni poremećaj.

- Anksioznost jeste bolest, ali normalno je da čovek u nekim situacijama oseća nemir ili stres, međutim ako on to oseća učestalo ili bez ikakvog povoda, onda je to pokazatelj da je ušao u neku vrstu poremećaja. Što se tiče simptoma, oni su recimo kod dece koja su učila ali su zabagovala ili zablokirala, ili im postavite neko pitanje, a oni krenu da drhte. Tada krećemo da dišemo malo neuravnoteženo. Cela poenta je kontrola disanja u datom momentu. Kada je neka situacija dramatična, vama adrenalin pumpa i vi ne možete da kontrolišete disanje - rekao je Mašović.