E sad, ukoliko student obnovi godinu jer nije dao određeni broj ispita, on naredne ne dolazi na predavanja i vežbe - jer ih je odslušao. Ali ova situacija je znatno komplikovanija pošto su oni koji su na prvoj godini krenuli u oktobru da stiču akademsko znanje, a već sredinom novembra došlo je do obustave nastave.

To znači da, ako se gleda aktuelna situacija, nisu odslušali nijedan predmet niti odradili potrebne vežbe i ukoliko se prolongira povratak, oni će, uz obnovu godine, od oktobra morati da slušaju te predmete, a neće biti mesta za nove brucoše.

- To praktično znači da bi se broj studenata prve godine udvostručio, a mnoge visokoškolske institucije nemaju ni kadrovske ni prostorne kapacitete za to. Nije jasno da li će oni koji su započeli prvu godinu biti tretirani kao da prvi put upisuju prvu godinu ili je obnavljaju. Studijski programi su akreditovani za određeni broj studenata i broj akreditovanih studenata ima osnovu upravo u prostornim kapacitetima i u broju nastavnog kadra. Ta fleksibilnost je moguća možda na polju društveno-humanističkih nauka, gde su grupe veće, a interesovanje studenata nije veliko. Međutim, veliki problem je na polju medicinskih nauka, gde su grupe za kliničke vežbe male i svode se na jednocifrene brojeve.

Milorad Antić, potpredsednik Sindikata prosvetnih radnika Srbije, kaže da se ovaj problem tiče i generacije koja je prošle godine upisala fakultet, kao i onih koji će to učiniti ove.

- Sigurno je da ne može da dupli broj studenata bude upisan na istu godinu. Tu su brojni tehnički problemi - od nedovoljnog broja učionica i sala za predavanja, laboratorija, pa do nedovoljnog broja nastavnog kadra. Nastavni kadar je ograničen, ne možete duplirati njihovo radno vreme. To će biti problem naročito za tehničke i medicinske fakultete, odnosno sve one koji imaju vežbe - kaže Antić i dodaje da Ministarstvo prosvete, koje je nadležno, mora pronaći način i modalitet da se ovaj problem reši.