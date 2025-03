Neki kažu - najbolji stručnjaci su u Turskoj, neki odlučuju da kosu presade u našoj zemlji. Cene variraju - od 1.000 do 3.000 evra, ali mogu biti i više. Veliki broj javnih ličnosti odlučio se na presađivanje kose, i dok su se jedni odlučili za Tursku, drugi su radili u srpskoj prestonici. U operacionoj sali su proveli sate, a pored toga su izdvojili pravo bogatstvo. Neki od javnih ličnosti koje su se odlučile na ovakav korak su fudbaler Nemanja Gudelj, glumci Milan Kalenić i Branislav Lećić, kao i pevač Toni Cetinski .

- Ja sam se odlučio pre jedno dve tri godine. Nije mi bilo teško, jer imam prijatelja koji je radio transplataciju kose u Turskoj i nije mi to predstavljalo problem. Njegovi rezultati su bili dobri, tako da sam se i ja odlučio za takav poduhvat. Ja sada imam zaliske, koji se ne pomeruju. Rekli su mi da sam mlad za to, ali ja smatram da nisam. Danas je evo četiri nedelje od same procedure.