Ona je senzacija, devojka od 18 leta s likom devojčice došla, videla, pobedila. I vratila se s milionom. A on - on gi svi icepi! Uze i poslednje što mu je falilo, ono najveće - "Superpoteru" . Briljantni tragači naleteli su ovaj put na "jače" od sebe, ali ne žale. Naprotiv - milina je bila gledati Taru i Nemanju u popularnom kvizu!

Tara Marković ime je koje sada zna cela Srbija. Maturantkinja gimnazije, s osmehom devojčice, pobedila je troje tragača i otišla kući kao milionerka. Ali, ona nije samo pobednica kviza. Devojka je odavno i književnica. Sa svega 10 godina objavila je prvi roman, pa i drugi sa, takođe, nevelikih 17 leta. Voli klasike, voli muziku. A voli i istoriju. Doduše, moguće da ju je trema omela te je zapela na Tiberiju i Gaju Grahu i Pegazu. Ali, nije to omelo da pobedi! I dobije neverovatan aplauz.

- No, verujem da će se to uskoro promeniti jer, znajući sebe, ta želja za takmičenjem pred milionskim auditorijumom neće dugo biti uspavana. Samo još treba pronaći pravi kviz, a nakon ovih uspeha krug se poprilično suzio - iskreno će.

- Energija u tom prostoru zaista je zadivljujuća i mami vas da joj priđete bliže. Zato se nadam da ću u narednom periodu biti suočen sa izazovom koji bi podrazumevao da se malo ćešće pojavljujem pred kamerama i probam kako je to biti voditelj. Uključen sa u neke projekte tog tipa, ali je dug put do realizacije. Međutim, neće mi faliti upornosti - kaže Nemanja.

- Kvizovi su moja strast i neprestano sam u potrazi za dokazivanjem i takmičenjem u znanju. Novac je samo jedan dodatak na sve to, začin koji celo jelo čini ukusnijim, ali mi nikada nije bio na prvom mestu. Više mi znači kada me ljudi na ulici zaustave i čestitaju na pobedi, kažu kako su navijali, kako je lepo kada znanje pobeđuje. To je neprocenjivo.