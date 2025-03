Mnogi se sećaju vremena kada je uz kupljenu autobusku kartu na BAS-u dolazila i jedna mala kovanica – žeton koji su putnici pažljivo čuvali, pazeći da ga ne pomešaju sa sitnim novcem. Jer bez njega ulazak na peron nije bio moguć, i bio je neizostavan deo svakog putovanja,

- To sa žetonom pored toga što je bilo praktično rešenje za to vreme, bilo je i kao deo nekog rituala.. Trenutak kada ga ubacite kako biste mogli da uđete na peron je bio trenutak kada ste znali da je vreme za rastanak - kažu iz BAS-a i dodaju da je i njihov rastanak sa ovom praksom bio sentimentalan.

- I mi smo se sa setom oprostili od žetona, ali sigurni smo da QR kod donosi novu sigurnost i udobnost putnicima. Ulazak na peron je sada brži i lakši, a sam protok ljudi efikasniji i to je svakako još jedan korak napred za BAS - navode iz ovog preduzeća.