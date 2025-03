U ostalim predelima Srbije temperatura se kretala od -8 do -2, a u Beogradu od -4 na obodu do -3 u centru grada. Pri tlu temperature su bile još niže, uglavnom niže od minus 10 stepeni.

Poseban problem je što mraz nije kratkog daha, već je počeo od utorka jutra, a potrajaće do petka i još jedan veliki problem je što mraz kada se pojavi, traje tokom cele noć, sve do jutra.

Današnji dan biće vedar, maksimalna temperatura od 8 do 12, u Beogradu do 10°C.

S obzirom na to da je prosek maksimalne tempetature za ovo doba godine od 12 do 16 stepeni, one će još danas biti ispod, a već sutra oko proseka. Od vikenda do kraja marta maksimalne temperature biće uglavnom za oko 5 stepeni više od napomenutog proseka.