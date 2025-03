- Na moj 30. rođendan, ja i moji prijatelji smo krenuli u Grčku. Vožnja od Severne Makedonije do Grčke trajala je otprilike četiri sata. Grupa je bila velika. Bila su tri automobila i ukupno 11 ljudi. Bio je 9. jul 2022. - započeo je on svoju ispovest.

To jutro padala je kiša, ali je ubrzo izašlo sunce. Momci su roštiljali. More je predivno izgledalo. Bili su srećni i raspoloženi.

- U jednom trenutku talas se spustio i ponovo podigao i - njegove glave više nije bilo. Srce je počelo ubrzano da kuca. Milion misli mi prolazilo kroz glavu. Mnogo emocija... Osećao sam se kao da telo počinje da gubi funkciju. Shvatio sam da moram da se isključim ili, inače, neću moći da ostanem na površini. Počeo sam da plivam u pravcu gde sam mislio da je on. I nakon 15 minuta kada nisam ništa video, odlučio sam samo da pustim struju da me odnese i čekam spas - ispričao je Ivan.

- Znao sam da me noću neće naći, i da će potraga krenuti sledećeg jutra. U tom trenutku život počinje da bljeska u očima. Vidite šta ste sve do sada uradili, šta niste, šta ćete propustiti. Mislite o svojim iskustvima, ljudima, kako će vaša porodica to podneti... I... Postojale su dve opcije - ili ću pokušati da preživim što duže, odnosno da se borim do kraja, ili ću - sada odustati - priča Ivan.

- Noću se desila zanimljiva stvar. Počeo sam da vidim zvezde, kao male kuglice svetlosti. Mislio sam da je to samo od dehidracije ili šamućenosti. Bilo je slično onom kao kada ustanete veoma brzo... A onda... Kugle su bile mnogo veće, sjajnije, veoma intenzivne. Kružile su oko mojih ruku i nogu, po celom telu. Ateista sam i ne verujem baš u religiju, duhovne i sujeverne stvari, ali osećao sam se kao da imam 10 do 20 anđelčića oko mog tela. Kao da je neko ili nešto bilo sa mnom.

- Video sam brod kako ide prema meni. Napravio je zaokret i onda je stao. I to je trenutak kada sam shvatio da me je neko konačno video. Bacili su mi pojas za spasavanje i merdevine. Morao sam da se popnem nekih 20, 30 metara. Tek kada sam stigao do vrha broda, znao sam da sam siguran - priseća se Ivan.

Posidi se, inače, nalazi na otprilike polovini Kasandre, prvom prstu Halkidikija , na zapadnoj obali. To je u suštini rt koji duboko zadire u more i na snimcima iz vazduha deluje stvarno magično.

Ovde nema nikoga. Sami ste. Ugasi ga. Doći će ajkula i rastrgnuti me u komadiće. Ugasi ga. Kako će se svi osećati nakon što umreš? Ugasi ga. Samo si isključio sve. Kako ste uspeli da ostanete tako logičnim? Na primer, šta je to u vašem mozgu što ste u stanju da to uradite? Komplikovano je. Jedine misli koje nisam mogao zaustaviti bile su misli o gladi i žeđi. Sokovi, koka-kola, pivo. Bio sam toliko žedan, pokušao sam da popijem sopstveni urin, možda pet ili šest puta. Ali tempo talasa, bilo je gotovo nemoguće čak i probati tako nešto. Noću se desila zanimljiva stvar. Počeo sam da vidim zvezde, kao male kuglice svetlosti. Mislio sam da je to samo od dehidracije ili samo ošamućenosti. Kao kada ustanete sa sedišta veoma brzo, vidite, kao, male zvezdice. Kugle su bile mnogo veće, sjajnije, veoma intenzivne, kružile su oko moje ruke i nogu, po celom telu. Ja sam ateista i ne verujem baš u religiju i duhovne i sujeverne stvari. Osećao sam se kao da imam 10 do 20 beba anđela koji kruže mojim telom. Kao da je bio neko, nešto sa tobom.

Kao dobar, topao osećaj, kada vidite svetlo u tami, to vam daje nadu. Sunce je počelo da izlazi. Talasi su i dalje bili prilično veliki, prilično divlji, ali sam shvatio da više ne padaju. Video sam malu lopticu, koja je išla direktno prema meni u liniji, što je bilo zaista čudno i zanimljivo, i bio sam zaista srećan. Mislio sam da ću možda moći da ga iskoristim da se opustim. Kada sam zgrabio loptu, ruka mi je utonula u nju, i shvatio sam da je zapravo ispuhana, prilično ispuhana. Sva ta nada je nestala, nestala. Do jutra su rekli da će se akcija spasavanja nastaviti upravo sada. Hteli su da pošalju još čamaca. Mogao sam da vidim gde su čamci za spasavanje, teretni brodovi, tankeri, helikopteri. Svi me traže 10 kilometara unazad uz obalu, ali nisam bio blizu obale. Bio sam kao u sredini. Prvi brod koji sam tog dana video, zapravo sam bio veoma blizu, možda 150 metara. Videla sam jednog momka napolju, pa sam počela da mašem i da vičem. Tip je pušio cigaretu. Nosio je crnu majicu, a onda se okrenuo, i ja sam kao, da, konačno, ovo je trenutak. Verovatno će ući unutra po pomoć i reći im da je video nekoga. Onda vidim da je bacio cigaretu i samo ušao unutra i zatvorio vrata.