Među najvećim atrakcijama su super sportski automobil, Maserati GT2 Stradale, BMW M5 Touring , prvi M karavan sa čak 727 KS, nova generacija BMW X3, Honda Civic Type R , kao i motocikli koji pomeraju granice performansi. Tu je i premijerno jedini premium kabriolet u svojoj klasi na Sajmu – MINI Cabrio . Za one koji traže efikasnost i kvalitet komercijalnog transporta, tu su električni Farizon Super VAN i V6E .

BMW štand na Sajmu pruža posetiocima priliku da vide deo naprednih tehnologija koje jasno ilustruju i pravac u kom se kompanija kreće. Na otvaranju štanda, prisutnima se pored predstavnika Delta Auto Grupe obratio i Paulu de Courtoisu, predsedniku regije uvoznika za Afriku i Istočnu Evropu . „Krećemo se putem transformacije mobilnosti. Ne fokusiramo se na jednu vrstu pogona, već na otvorenost ka tehnologiji. BMW Grupa je u poslednjih 10 godina uložila gotovo 60 milijardi evra u istraživanje i razvoj. Kao potvrdu ove ambiciozne investicije, zvanično ćemo predstaviti prvi model iz serije NEUE KLASSE, novi BMW iX3, na sajmu IAA u Minhenu u septembru“, istakao je on.

Na Sajmu će biti predstavljeno više od 15 BMW modela , donoseći najbolje iz premium segmenta, koji BMW suvereno predvodi u Srbiji. Serija 5, kao najprodavaniji model, potvrđuje svoju dominaciju, a posetioci će moći da vide sve njene verzije, uključujući električni BMW i5 ali i glavnu zvezdu – M5 Touring , prvi plug-in hybrid M5 koji spaja neprikosnovenu snagu V8 motora sa inteligentnom hibridnom tehnologijom. BMW je pripremio i posebnu biznis ponudu za Seriju 5, gde je 520d xDrive dostupan po ceni od 67.000 €, uz mogućnost finansiranja sa mesečnom ratom od 999 €. Uz Seriju 5, pažnju na Sajmu će privući i najnoviji BMW X3 , moćniji i spreman za svaku podlogu zahvaljujući poboljšanom xDrive pogonu. Za one koji žele nešto drugačije, tu su BMW X4, X5 i X6, dostupni po specijalnim cenama od 63.900 €, 94.900 € i 98.900 €.

MINI ove godine može da se pohvali premijerom jedinim premium kabrioletom na Sajmu. MINI Cabrio spreman je za one koji u vožnji traže osećaj slobode i uživanja pod otvorenim nebo. Tu je i nova verzija MINI Cooper modela - MINI John Cooper Works sa trkačkim karakterom, ali i električni MINI Aceman , koji redefiniše crossover segment. MINI je pripremio i posebne sajamske ponude, gde Cooper S možete voziti za 373,11 € mesečno, dok je Countryman C dostupan uz ratu od 454,99 €, uz atraktivnu kamatnu stopu.

Maserati na Sajmu donosi vrhunsku ekskluzivu – GT2 Stradale , najnoviji Maserati model. Sa Nettuno V6 motorom, ovaj model prenosi DNK pravih trkačkih automobila na gradske ulice. Biće proizveden u samo 914 primeraka (simbolično kao godina osnivanja Maseratija, 1914). Ova činjenica, zajedno sa Digital Aurora bojom iz Maserati Fuoriserie programa, čini ga kolekcionarskim primerkom. Početna cena je 319.200 €, a izloženi model sa svim opcionalima dostiže i do 480.800 €, čineći ga najekskluzivnijim modelom dostupnim kroz ponudu Delta Auto Grupe kao ovlašćenog uvoznika.

Posetioce na Sajmu pored GT2 Stradale čeka i Grecale . Za praktičnu dozu prestiža i ulazak u svet luksuza, Maserati Grecale sada dolazi po izuzetno privlačnoj sajamskoj ceni od 79.950 €, a tu je i Grecale Modena uz ponudu koja traje do 30. aprila 2025.

Farizon brend, broj jedan po prodaji električnih lakih komercijalnih vozila u Kini, nudi rešenje za smanjenje operativnih troškova. Ova električna vozila, iza kojih stoji Geely grupacija, do tri puta su jeftinija za eksploataciju, uz mogućnost uštede do 25.000 evra u roku od pet godina.

Na Sajmu će biti predstavljena dva modela: Farizon V6E, savršen za gradske dostave, sa kombinovanim dometom od 195 km i nosivošću od 1.130 kg, i SuperVAN, koji nudi domet do 550 km i prostranost do 13m³, čineći ga jednim od najpraktičnijih električnih komercijalnih vozila. Garancija na bateriju je i do 8 godina. Kompanije će moći da iz prve ruke istraže ove modele i iskoriste ekskluzivnu sajamsku ponudu, sa ratama već od 345 evra mesečno.