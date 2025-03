„Osip je bio po celom telu. Tih dana iz Beograda sa Vojnomedicinske akademije dolazi u čačansku bolnicu stigao, tada potpukovinik, dr Puniša Mijušković, u žarište u Čačku. Pokušavali su da nađu lek neki, da me spasu. Međutim, ništa nije bilo delotvorno tada. I on je rešio da odradi transfuziju krvi. Pošto je celo telo bilo pod ospom, nisu mogli venu da mi nađu da se odradi transfuzija, on je direktno iz svoje vene u moju petu. Odradio je transfuziju krvi i posle, tako kažu, par dana već se videla reakcija i ospe su počele da otpadaju i faktički to je bilo izlečenje. Dobio sam imunitet jer je doktor već bio imun, imao je svoj imunitet na variolu. Tako da je pored mojih bioloških roditelja, on mi dođe kao neki drugi otac", kazao je Zoran za agenciju RINA.