- Jedino je Beograd od jutros pošteđen od mraza, a ovde su temperature nešto iznad nule. Oko Beograda je oko 7 ili 8 stepeni ispod nule, pravo baba-martovsko vreme. Dolazi toplije vreme, sve je toplije, danas će se gornja, dnevna temperatura biti od 12 do 16 stepeni, što je oko 4 stepena više od juče. Trend rasta temperature se nastavlja i za vikend, pa će se sutra temperature kretati od 18 do 23 stepeni, što je dosta iznad normale za ovaj deo godine, to su aprilske temperature.