Iako je od prvog registrovanog slučaja korona virusa u Srbiji prošlo više od pet godina, on i dalje cirkuliše među nama. Lekari kažu da na svu sreću nema razloga za paniku, i da su simptomi kovida trenutno vrlo blagi. Ipak, ovaj virus i dalje može dovesti do smrtnog ishoda kod najranjivijih grupa, ali i takozvanog "dugog kovida" kod mladih i zdravih. Da li to što kovid sada ne daje teške simptome, znači i da ne ostavlja teške posledice?