CLASIC GARDEN OR MOUNTAIN VIEW - Soba ima oko 30m2 umesto terase prozor od poda do plafona. Sobe se ne nalaze u prizemlju i pogodne su za maksimalno dvoje odraslih i bebu. CLASIC POOL VIEW OR LAGOON VIEW - Soba ima oko 30m2 umesto terase prozor od poda do plafona. Sobe se ne nalaze u prizemlju i pogodne su za maksimalno dvoje odraslih i bebu.

DELUXE GARDEN VIEW OR MOUNTAIN VIEW - Soba ima oko 35-40m2. Može imati francuski balkon, terasu ili prozor od poda do plafona. Maksimalnog kapaciteta do troje odraslih ili dvoje odraslih i dvoje dece(jedan dodatni krevet). Neke sobe imaju sofu. DELUXE POOL VIEW OR LAGOON VIEW - Soba ima oko 35-40m2. Može imati francuski balkon, terasu ili prozor od poda do plafona. Maksimalnog kapaciteta do troje odraslih ili dvoje odraslih i dvoje dece(jedan dodatni krevet). Neke sobe imaju sofu. DELUXE SEAVIEW - Soba ima oko 50m2 i terasu. Maksimalnog kapaciteta do troje odraslih ili dvoje odraslih i dvoje dece(jedan dodatni krevet).