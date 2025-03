- Nikad nije prerano, ali može da bude prekasno. Ne možemo ni reći da je svaki problem rešiv, ako pustimo vreme. Svakako je bolje početi rešavanje nekog problema, nego reći: "Ej to je sada prošlo". Neke stvari možemo ublažiti, ali ima i onih drugih za koje vreme ne možemo da vratimo. Svako dete ima individualni razvoj, ali nešto što je univerzalno je ta "Fina motorika". Većina dece ne ume da drži olovku. Izgovor i sam govor je mnogo bitan, jako je važno da dete ranije počne sa žvakanjem, kako bi razvili mišiće oralne regije - rekla je Jankovićeva i dodala:

- Već od šestog meseca možete davati deci na viljušku. Verovanje da detetu ne treba davati komad hrane ako nema zube je pogrešno. Što kraće blendirajte desi hranu. Deci kada na vreme date takvu hranu, brže se naviknu. Izloženost ekranima takođe utiče na govorno - jezički razvoj. Izloženost ekranima dovodi do poremećaja pažnje. Početak žvakanja hrane podstiče dete na razne stvari, pokreću sve ostale mišiće ne samo usnene. Ako postoji neki problem kod deteta koji ste uočili, vi ćete onda i brže reagovati.

- Ja sam jedno vreme negirala tu činjenicu da moje dete kreće u prvi razred, ali demantovala me je stvarnost. Sa prolećem kreću i te provere, odradili smo sistematski pregled. U okviru toga je bio i razgovor sa psihologom, kao i niz aktivnosti u okviru toga, koje je dete moralo da ispuni. Pregled je trajao ukupno 10 minuta. Pored prepoznavanja osnovnih pojmova, radile su se i govorne vežbe i provera Fine motorike i logičkog razmišljanja. Trebalo je da ponovi neke reči, brzalice, da prepriča svoj jedan dan od početka do kraja. Ja sam bila više u strahu od njega. Sin je bio vrlo pripremljen i skocentrisan - rekla je Olja i dodala:

- Poslednji pregled je bio kod pedijatra, koji je ukazao da postoje neki zajednički problemi kod dece danas. Već nekoliko generacija unazad. To su ravna stopala, problemi u govoru, u motorici. To jeste nešto na šta bi trebali mi roditelji da obratimo pažnju. Kad sam dobila dete trudila sa, se da razgovaram sa njim kao sa starijim čovekom, što nekima i nije bilo normalno. Apelujem na roditelje, da probamo da izbegnemo zamke 21. veka i da ne dajemo odmah telefon detetu u ruke. Shvatam da imamo obaveze u toku dana, pa je telefon vrsta prečice, ali time samo nanosimo više štete. Biće vremena za modernu tehnologiju.

Stručnjaci apeluju na roditelje da sve više treba da rade sa decom, iako im poslovne obaveze to ponekad i ne dozvoljavaju. Ali svaki slobodan trenutak se treba iskoristiti kako treba.

- Vi ćete decu motivisati, tako što se i vi ponašate tako, govorite kako se osećate, šta ste doživljavali, da li vam je bilo teško. Detetu treba od početka da se obraćate kao biću. Neverbalna komunikacija se gradi od početka, a ona je suštinska, naročito između roditelja i deteta. Kroz takvu komunikaciju, vi dajete odobrenje i signal. Dete veoma brzo poznaje emocije. Ono što stimuliše, to se brže i javlja. Počinjete da ga gledate u oči, sa rečima koje on treba da nauči. Ako imate naviku da komunicirate sa detetom, njega neće mrzeti da govori o stvarima koje su mu bitne. Ako se takva razmena događaja iz života događa svakodnevno, onda je to nešto što neće imati kraj - rekla je Kenićeva.