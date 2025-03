Ministarstvo prosvete saopštilo je danas da će, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, isplata sredstava za pokriće 50 odsto plaćene školarine u školskoj 2024/2025. godini biti izvršena preko studentske kartice, na račun koji je otvoren uz studentsku karticu, najkasnije do 30. aprila za deo školarine plaćen do 28. februara, odnosno do 30. septembra za preostali iznos plaćene školarine.