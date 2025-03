"Pre oko mesec dana, vozio sam kola uveče, padao je sneg i bila je slaba vidljivost. Sa ženom na mestu suvozača, da napomenem. Zaustavio sam se, propustio auto iz suprotnog pravca i krenuo da skrenem levo (znači 10-20 na sat)... Niotkuda, žena pretrčava ispred auta, kočim, motam volan, i kačim je sa bočnim levim delom auta i retrovizorom. Istrčim, ponudim da idemo u hitnu, odbila je. Dogovorili smo se da je odvedem kući i ostavim joj moj kontakt. Dva dana je govorila kako nije ništa strašno, da je malo boli noga itd. Govorio sam joj, jer mi je bilo žao devojke, ako nešto mogu da pomognem da sam tu. Mesec dana kasnije mi traži odštetu od 1.500 evra, uz navode kako ima naprsnuće kolena, povredu ligamenata itd, pa naknada troškova za lečenje i bolovanje. Sve preko poruka. Kada sam to odbio, stigao mi je dopis od advokata na zahtev isplate 1.500 evra, plus 200 evra za njegove troškove", napisao je on pa dodao: