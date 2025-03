"Doći će do postepenog povećanja oblačnosti, najpre na zapadu"

Danas u 10 časova i 1 minut počelo je proleće, dok će u isto vreme za stanovnike na južnoj Zemljinoj polulopti početi jesen. Danas je procenjeno 14 stepeni, a mnogi su se obradovali i činjenici da ćemo verovatno i narednih dana uživati u Suncu.

O tome da li možemo ovakvu prognozu očekivati i narednih dana, razgovarao je pomoćnik direktora RHMZ-a, Goran Mihajlović u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

- Što se tiče vremena, danas do kraja dana bi se zadržalo pretežno sunčano vreme. Sutra u jutrnjim satima slab ponegde, umeren jutrnji mraz, minimalna temperatura između minus 6 i nula, a u toku dana pretežno sunčano i još malo toplije. I maksimalna temperatura sutra od 17 do 21 stepen u toku noći ka suboti. Doći će do postepenog povećanja oblačnosti, najpre na zapadu, tako da bi u drugom delu noći između petka i subote u zapadnim krajevima bilo uslova ponegde i za kišu - rekao je Mihajlović i doadao:

- U Košarskom području počeće da duva slab i umeren jugoistočni veter, što će biti karakteristika narednih dana. Naime, za dane vikenda i početkom naredne sedmice očekuje se promenljivo oblačno, toplo vreme, Neće biti jutarnjih mrazova, maksimalna temperatura između 17 i 21, 22 stepena, ali mestimično uz kišu i jugoistočni vetar, odnosno na Kopaoniku, koja će naročito na području Pomoravlja, južnog Banata imati povremeno i olujne udare. U drugom delu naredne sedmice, dakle do kraja ovog meseca, očekuje se postepena stabilizacija, nekoliko stepeni niža temperatura, ali suvo vreme bez padavina.

Prošle godine je za vreme Vaskrsa padao sneg, što je mnoge iznenadilo i unelo zimsku atmosferu u prolećne praznike, a meteorolog Mihajlović je otkrio da li ćemo moći da ga očekujemo i ove godine ili će vremenske prilike biti znatno drugačije.

- Da, prognoza vremena za tako dug period i konkretan datum je zaista nezahvalna tako da sada ne možemo reći ništa o samom danu. Naime, to je 22. april, ako sam ja dobro zapamtio datum Vaskrsa. U svakom slučaju, ono što možemo reći jeste da nas generalno ovo proleće očekuje kao jedan topliji period, dakle u odnosu na prosek to bi bilo i do dva stepena viša temperatura. Očekujemo negde između 5 i 15 dana sa jutarnjim mrazem, već smo imali ovih nekoliko dana, dakle do kraja meseca ne, ali u prvoj polovini aprila biće uslova za pojavu jutarnjih mrazeva i možemo reći da se očekuje između 17. i 25. ono što mi zovemo u meteorologiji letnjih dana, odnosno dana sa maksimalnom temperaturom preko 25 stepeni - rekao je Mihajlović i dodao:

- Padavine, uglavnom u granicama proseka, što u nekim apsolutnim vrednostima iznosi između 140 i 200-220 mm, tako da s obzirom na prethodno veoma suv period i deficit padavina u toku zime u većini krajeva je bilo svega 60-70% od onih prosečnih vrednosti. Samo je Rasinski okrug imao padavine u granicama proseka. Kako za vikend, početkom naredne sedmice, tako i tokom čitavog proleća će svakako biti dobrodošle poljoprivredi, a kao što sam rekao i bez ovih jutarnjih mrazeva, s toplim vremenom, očekujemo da i ove voćke prebrode ovaj najkritičniji period kada, nažalost, ove najranije sorte su imale pojavu mraza, ali, kažem, s obzirom na toplo vreme i odsutnost rizika od mraza, očekujemo da to prođe u najboljem redu.

Činjenica je da nas je iznenadio nagli pad temperature i minus koji je trajao skoro dva dana, donoseći neočekivane probleme i hladnoću u periodu kada smo već računali na prolećne temperature. Meteorolog Mihajlović je istakao da li je takva promena vremena bila negde i predviđena ili je reč o iznenadnom meteorološkom fenomenu koji je izmakao prognozama:

- Pa mislim da je u sklopu da kažemo redovnog izveštavanja i svakodnevne prognoze, ova pojava bila blagovremeno najavljena i možda izazivala skepsu, s obzirom da smo pre toga imali veoma toplo vreme, ali za meteorologe svakako nije iznenađenje i prognoza je u potpunosti dobro odgovorila svim ovim izazovima jutarnjih mrazeva koji smo imali prethodnih dana.

Ovih dana se većina ljudi žali na kijavicu, međutim simptomi se ne pripisuju virusu. Dok sa druge strane svi negde iščekuju pojavu alergena u vazduhu, što dosta utiče.

- Sa obzirom da to malo izlazi iz okvira meteorologije, ali generalno pojava toplog vremena, sa druge strane možda i ovaj nagli prelaz negde izaziva naše meteoropatske reakcije, da kažemo sa obzirom da smo iz veoma toplih nekoliko dana imali prelazak zaista u nešto hladniji par temperatura 10 do 15 stepeni tako da verovatno je kombinacija jednog i drugog. Ipak onaj pravi izazov polena se javlja nešto kasnije sa toplim vremenom tako da je ovo tek početak tog perioda godine i kažem mislim da je možda kombinacija i same promene nagle vremena kao i naravno toplo vreme i pojave prvih cvetanja i bujanja prirode - zaključio je Mihajlović.

