Tokom sastanka bilo je reči i o zajedničkoj saradnji Srbije i Italije na projektu BIO4 Kampusa. Tim povodom, ministarka Bernini istakla je da joj je čast što je Italije deo važne inicijative Bio4 Kampusa. Ministarke su razgovarale je i planovima za održavanje sledećeg Inovacionog foruma Srbija - Italija koji je planiran za kraj godine. One su istakle i da se raduju sledećem susretu koji će biti uživo, te razgovarale o mogućoj poseti ministarke dr Begović i delegacije Ministarstva Padovi u toku godine.

Saradnja između Srbije i Italije u oblasti nauke unapređuje se kroz konkretne projekte i inicijative. U tom kontekstu, Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije u saradnji sa Ambasadom Italije u Srbiji organizuje naučni događaj pod nazivom „AI: A tool for progress or a challenge for society“. Ovaj skup će okupiti vodeće stručnjake iz Srbije i Italije koji će diskutovati o uticaju veštačke inteligencije na ekonomiju, društvo i različite naučne oblasti.