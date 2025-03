- Da li će neko upotrebljavati neku psihoaktivnu supstancu ili alkohol, to mnogo zavisi i od toga kakva je neko ličnost. Međutim, ono što se često dešava je da deca eksperimentišu, a to posle pređe u zloupotrebu ili u zavisnost - objansila je za Kurir prim. dr Željka Košutić, psihijatar.

- Svaka osoba prvo počinje sa marihuanom, prelazi na skank i ostale narkotike. Naravno utiče i na različite pojave psihotičnih oboljenja. Neretko se dešava da dolazi do akutnih-psihotičnih epizoda, zatim do depersonalizacije. Još uvek nisu utvrđeni razlozi zbog čega do toga dolazi, da li taj THC u vezi sa nekim nervnim ćelijama dovodi do poremećaja percepcije stvarnosti i realnosti, pitanje, nije još ništa dokazano.