Sutra ujutro u Srbiji će biti hladno, ponegde i sa mrazom, a tokom dana građane očekuje pravo proleće, sa prijatnim temperaturama . Za vikend i početkom naredne nedelje termometri će pokazivati i do 23 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), ali već krajem sedmice stiže potpuni obrt! Prema rečima meteorologa amater Ivana Ristića pored kiše, koja nas takođe očekuje, ponovo se vraća i pesak iz Sahare.

Kako je najavio RHMZ, sutra, u petak, najniže temperature će se kretati od -6 do 0, u Beogradu do 3 stepena, dok će najviše ići od 17 do 23 stepena.