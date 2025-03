- To je autotransplantacija kada se sa pacijenta uzima površinski sloj kože koji je veoma tanak, njemu kasnije to zaraste kao i svakom davaocu i premesti se na mesto koje je povređeno kada se ukloni ta izgorela koža. Međutim, nekada je površina koja je opečena dosta velika i pacijent ne bi dobro podneo taj udar, čak bi bilo opasno po njegov život i onda se traže davaoci - kaže za Kurir Prim dr Vesna Rakić, plastična i rekonstruktivna hrurgija.

- Ovo je zaista žrtva, to nije mali doprinos, vi nekome dajete krv sa svojih butina to hoće da zaraste i to će za 15 dana da bude sve normalno i čovek će moći da ide na posao, međutim on neće moći te godine da se sunča na moru, uvek će imati neke možda plavkaste štrafte ili neke ožiljke koji se ne mogu dodirom potvrditi, ne postoji neka reljefnost kože - objasnila je Rakić.