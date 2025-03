U Srbiji će danas biti sunčano vreme uz slab do umeren jugoistočni vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki savez .

Tokom jutra hladno, uz umeren mraz. Najniža temperatura od minus šest do nule , a najviša dnevna od 17 do 21. Uveče postepeno naoblačenje sa zapada, mestimično s kišom. Jugoistočni vetar u košavskom području biće u pojačanju.

U Beogradu tokom jutra hladno vreme i slab mraz. Tokom dana sunčano uz slab do umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura od minus tri do nule, u centru grada do tri, a najviša dnevna oko 19.