U mnogim mestima u Srbiji, tako, imaćemo i više od 20 stepeni razlike od jutra do ranog popodneva, što je pojava koju skoro nismo imali tako izraženu! Doktorka Biserka Obradović je upozorila da su u pitanju mega vremenske oscilacije , te da svi mogu da osete posledice.

Ali će zato popodne biti veoma toplo i to ja ta opasna razlika na koju doktorka Obradović upozorava.

Ovog jutra biće hladno sa slabim, ponegde i umerenim mrazem. Tokom dana biće sunčano uz slab do umeren jugoistočni vetar.

Najniža temperatura biće od -6 do 0, u Beogradu do 3 stepena Celzijusovih, a najviša dnevna od 17 do 21 stepen.