- Kod nas a i u svetu je sva hrana jako skupa. Ali, zdrava hrana ne mora da bude avokado i čija semenke. Pre ću se odlučiti za nešto što raste kod nas, jer je vrlo jeftinije. Krompir kao glavna namirnica, ljudi ne znaju koliko je zdrav i koje sve nutrijente poseduje, nazivaju ga "seljačkom hranom", zelena salata, luk, paradajiz. To su namirnice koje su jeftine, a zdrave. Sve što raste kod nas, ljudi misli da to nije nešto, ali su nam ipak veoma potrebne. Kesa badema je skupa, ali vi i ne možete pojesti čitavu kesicu, već vam je potrebna samo šaka jedna - rekla je i dala ključne savete svim ljudima:

- Izbacila bih visoku procesuiranu hranu, količinski mi mnogo jedemo, mogli bi da probušimo kašiku. Moramo da pazimo u kom posuđu pripremamo hranu, treba da se vratimo onim starim posudama glinenim, ili da pripremo hranu u staklu. Da se manemo tiganjima sa premazanim dnom, ipak mi to sve unosimo u organizam. Kada se odreknemo slatke hrane, nama posle nekih mesec dana kreću da se vraćaju čula. Mi nismo svesni koliko smo otupeli, i koliko ne osećamo prave ukuse. Meni se ljudi javljaju, to je ogroman problem kod ljudi. Obično kažu: "kako možeš da jedeš šljivu ili breskvu, to je bljutavo", dok je to meni sočna i ukusna hrana. Zaista mi je dovoljno to. Ljudi su ranije sladili hranu medom i jeli su voće.