Da li je za njih hrabrost napasti ženu, udariti ženu? Da li je to obrazac ponašanja koji treba da sledimo, da li su to ljudi koji treba da budu primer mladima i studentima? Da li su udaranje pesnicom u glavu i verbalne uvrede koje smo danas doživeli svi zajedno, obavljajući svoj posao, glavni politički program i strategija koju revolucionarno sprovode, govoreći kako treba Srbija da se “spasi”? Da li je to pristojna Srbija? Svakom zdravorazumskom, poštenom i dobrom čoveku je jasno da nije, a mi ćemo i dalje nastaviti odgovorno i predano da radimo i štitimo svakog našeg radnika, boreći se za pravednu i dostojanstvenu Srbiju,navodi se u saopštenju.