- Poverila sam se sestri da želim da živim kod tate, zato što sam se svaki dan svađala s mamom i nisam mogla više da izdržim . Kada je mama saznala za to, a saznala je tako što mi je uzela telefon i pogledala poruke - poludela je! Zatvorila me je u kuću . Dva dana mi nije dala da idem u školu, nije mi dala da se kupam, da se presvučem, nije mi dala da jedem, tukla me je - ispričala je devojčica na Tiktoku:

- Znala je da mi uzme lice i pritiska sve dok se njeni nokti bukvalno ne zabiju. Kada me je tukla, držala sam glavu spuštenu. Tražila je da je pogledam samo da bi me pljunula! To je radila pred mojim sestrama. Kada me je pljunula, to je tako smrdelo, osećalo se na duvan, došlo mi je da povraćam.