- Iznenađenje, šok veliki, hteli smo jednu, ali eto, dobili smo tri. Evo sad, zanimamo se, čuvamo ih, snalazimo se. Znali smo da su dve devojčice, ova treća se izgleda sakrila, nije se videla, i ona nas je iznenadila. Dve smo očekivali do dana porođaja, dve su bile, sad, eto, iznenađenje - ispričala je za TV Prva nasmejana mama Aleksandra koja blista od sreće.

- Hteli smo jednu devojčicu, a dobili smo tri ćerke, tako da, to je dar od Boga - s osmehom kaže Nikola.

Anđelija, Đurđina i Danica su prve trojke začete prirodnim putem u celom aleksinačkom i niškom kraju i to nakon dve decenije. Mami i tati fali malo sna, ali kažu da bebe nisu zahtevne i da već imaju svoju ustaljenu dnevnu rutinu. Imaju i nesebičnu pomoć i podršku najmilijih.

- Mi smo bogati, ja sam bogata, najbogatija baba i najsrećnija na svetu. To je fenomenalan osećaj, to ne može da se opiše, mislim, to samo čovek treba da doživi - smejući se priča baba Nada.