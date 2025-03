Teško i masovno stradanje Srba u hrvatskim gradovima od 1991. do 1995. godine, samo je ponovljena krvava istorija istrebljenja sa prostora Krajine. Srbi su bili kidnapovani, tamničeni po podrumima, prebijani i ubijani, pojedinačno ili u masakrima, izbacivani iz stanova, masovno otpuštani s posla, primoravani da potpisuju "izjave lojalnosti", minirane su im i paljene kuće.

- Biološki, Srbi su nestajali na razne načine… Srbi su prihvatili Kraljevinu SHS jer su smatrali da je to ostvarenje njihovih vekovnih težnji. Ali, nažalost, oni sa kojima su Srbi živeli, to su iskoristili samo kao jednu prelaznu etapu, očekujući ono što su na kraju i dobili u ovom građanskom ratu 1991. do 1995.