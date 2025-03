Slušaj vest

Sumnja u vernost emotivnog partnera može biti veoma stresna, pa se neretko traži način da se ona proveri! Često su unajmljivani i privatni detektivi koji su pratili kretanje i beležili sumnjive susrete, pa kada bi pribavili dovoljno dokaza - sve to su dokumentovali naručiocu. Ali s razvojem društvenih mreža mnogo toga se izmenilo, pa je sada u trendu lov na preljubnike na internetu.

Devojke spremne da svoje vreme posvete tome da raznim metodama razotkriju da li je muškarac sklon preljubi su razvile biznis. Neke to čine iz čiste zabave, neke za finansijsko pokrivanje tek osnovnih troškova, a neke pak imaju pristojnu zaradu. Sumnjičava osoba ih angažuje i... I sve počinje uglavnom dopisivanjem...

Kako bi reklamirale svoje usluge, poneke na mrežama objavljuju i video-snimke u kojima do detalja ispričaju kako je neki od momaka pao test. Osim što im se javljaju one koje misle da imaju problem s dečkom ili mužem, javljaju se i žene koje su već oprostile prevaru, pa žele da provere da li se muškarac dozvao pameti. Naravno, ne pokaže se svaka sumnja istinitom.

Advokatica Tamara Radojčić: Navođenje na preljubu nije krivično delo S obzirom na to da ovo može da se smatra navođenjem na preljubu, ali i da se radi o lažnom predstavljanju, upitali smo advokaticu Tamaru Radojčić ima li u ovom "poslu" kakvog krivičnog dela. - Ovde ne vidim elementa nijednog krivičnog dela. Eventualno može da bude neovlašćeno objavljivanje tuđeg spisa, portreta i snimka, ali samo ako može da se utvrdi o kom licu je reč. I da se u parničnom postupku traži nadoknada materijalne štete za duševni bol.

Nedavno je jedna od tih "žena lovaca" ispričala i kako je jedan mladić koji imao verenicu u šestom mesecu trudnoće uhvaćen. Javila mu se sa pričom da je navodno zainteresovana odakle je. Usledilo je dopisivanje uz razne komplimente koje joj je mladić dodeljivao, tražio je i njenu fotografiju. Kada se uverio da nije fejk, ponudio joj je "film i kombinaciju", rekao je da je on samo za to "jer ima ribu". Ponudio joj je i da se vide kod njegovog drugara "na gajbi", a potom i da dođe kod njega u stan s obzirom na to da su male šanse da budu uhvaćeni jer je verenica otišla kod roditelja. Otkrio je i da je s njom tri godine, ali da "sa strane svašta radi". Na kraju ga je blokirala šokirana onim što je počeo da joj šalje.

Bračni terapeut Nebojša Savić kaže za Kurir da ove devojke sigurno imaju dosta posla, kao i da je to pravi test vernosti, ali da nije siguran koliko je etički.

- Ljudi najčešće varaju iz dva razloga. Prvi je zato što su nesrećni u odnosu u kome su, to znači da im nisu potrebe ispunjene, da li emocionalne, seksualne... Drugi razlog je da su emocionalno nezreli i ne varaju zato što su nesrećni, već zato što misle da mogu da budu još srećniji - objasnio je Savić.

Naveo je i da postoji nekoliko vrsta vernosti:

- Neko je veran jer je to njegova odluka, zato što je to njegov sistem vrednosti. Neko je veran zato što nikada nije imao priliku da bude neveran, lako je biti pošten kad nemate priliku, da se tako izrazim. Kada imate priliku, a odbijete, onda to pokazuje vernost i odanost.

Psiholog i porodični terapeut Radmila Vulić Bojović napomenula je da su ljudski odnosi, a pogotovo partnerski komplikovani, te da je "ispod uvek više nego na površini".