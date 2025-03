- Danas tokom dana će se prolazne padavine koje su već zahvatile zapadne i jugozapadne delove regiona uz slabljenje premestiti na severoistok. Biće uglavnom kiše i ređe pojave pljuskova. Vetar slab do umeren južnih smerova, a dnevni maksimum od +14 do +22 stepena Celzijusa. U nedelju vetrovito, relativno toplo, ponegde uz ređu pojavu kiše ili pljuska, na primorju će duvati jugo, na planinama jak južni, a u košavskom području jak jugoistočni vetar. Ostaje relativno toplo - kaže on.