Boris Jurišić imao je 47 godina kada je doživeo moždani udar . Kako kaže, nije imao nikakve simptome da će se tako nešto dogoditi, a samo to što je pažljivo slušao lekare i radi onako kako su mu pričali, ali i pozitivan pristup celoj situaciji, pomogli su mu da se potpuno oporavi. Pomoć je zatražio odmah nakon što je osetio prvi simptom, a prema rečima profesora dr Branka Đurovića, neurohirurga i kliničkog neurofiziologa, upravo to brzo reagovanje spasilo je život Borisu.

- Nisam imao jasne simptome, ali moram priznati nisam bio previše okrenut prema sprečavanju da do toga dođe. Nisam merio pritisak redovno, imao sam povremene glavobolje, sada ih nemam, a pretpostavljam da su to bili signali tada - kaže Boris.

- Od 20 do 22.000 ljudi u Srbiji doživi moždani udar. On može biti ishemijski kad se zapuši krvni sud i to je prisutno u 88 slučajeva. Ili može doći do pucanja krvnog suda i razlivanja krvi ili u mozak ili između moždanih omotača - kaže dr Đurović.