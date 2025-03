U toku dana umereno do potpuno oblačno i toplo, na severu Srbije mestimično sa kišom i lokalnim plјuskovima uz mogućnost grmlјavine , dok će u ostalim krajevima kiša biti lokalnog karaktera, najavio je RHMZ .

Vetar umeren i jak, u planinskim predelima, na jugu Banata i u donjem Podunavlјu povremeno i olujni, južnih pravaca, krajem dana u slablјenju. Najviša temperatura od 17 do 23 stepena.

Do kraja meseca kiša i lokalni pljuskovi

"Sutra umereno do potpuno oblačno i toplo, ujutro i pre podne na severu i zapadu mestimično sa kišom i kratkotrajnim plјuskovima, ponegde praćenih grmlјavinom, koji će od sredine dana u ostatku zemlјe biti lokalnog karaktera. Vetar slab i umeren južnih pravaca, u planinskim predelima jak jugozapadni, posle podne i uveče u Vojvodini u skretanju na severni i u pojačanju. Najniža temperatura od 7do 12, a najviša od 18 do 23 stepena", najavio je RHMZ.

Do kraja meseca oblačno i hladnije, sa kišom i plјuskovima. Obilne padavine se očekuju od srede do petka i to u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima.