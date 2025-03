Javno preduzeće Stara planina , koje upravlja i istoimenim hotelom, obezbedilo je super last minute popust od 35 posto za sve rezervacije do kraja marta . Za proleće i leto pripremljeni su specijalni paket i Stara planina - Nova avantura, Gratis jedna noć, Porodični paket ili Wellness intermezzo.

Ono što porodice uvek zanima jeste odnos prema deci, pa tako je za svu do 2,99 godina boravak besplatan, a za onu do 14,99 popust i do 70 odsto. Sve informacije o pogodnostima gosti mogu dobiti na sajtu hotela Stara planina ili pozivom, a kada su već najmlađi pomenuti Porodični paket nudi gratis smeštaj za sve do sedam godina, a za one nešto starije za upola sniženu cenu.