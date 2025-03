Izrael je prvi čovek od Drugog svetskog rata koji je izgovorio upozorenje za vazdušnu opasnost, a on je rekao:

- Nažalost, imao sam tu nesrećnu ulogu da prvi u Evropi izgovorim to nakon Drugog svetskog rata. U 20:04 je procenjeno da je Beograd ugrožen i aktivirali smo sistem za uzbunu. Oko tri miliona ljudi je čulo to upozorenje. I dalje ne verujem da se na kraju 20. veka neko usudio da napadne jednu zemlju i slobodarski Beograd, pa učini sve ono što je učinio u narednih 78 dana, strašno razaranje, ljudskim žrtvama i hemijskim incidentima.

On kaže da je od Rambuja bilo izvesno da će doći do incidenta, ali da tadašnji nadležni ništa nisu uradili kako bi to sprečili ili pripremili civile da bezbedno prođu kroz ovaj period: