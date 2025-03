Jaka kiša ceo dan pada u većem delu Vojvodine, naročito u Bačkoj, Sremu i na severu Banata i praćena je pljuskvovima . Slično je bilo i na Kosovu i Metohiji i na istoku Srbije. U predelima sa kišom je i svežije, dok je u centralnim i jugoistočnim predelima Srbije bilo vrlo toplo, uz temperature do 22-23°C, u Kolubarskom okrugu do 23-24°C, u Beogradu je bilo 22°C. Istovremeno, na severu Vojvodine nije prelazila 14-15 stepeni.

Trenutne temperature kreću se od 12 stepeni na severu Vojvodine do 22 u centralnim i jugoistočnim predelima. Južni vetar u Beogradu je okrenuo na severni, a temperatura je opala na 15 stepeni.

Do kraja dana kiša i pljuskovi očekuju se širom Vojvodine i na jugu i jugoistoku Srbije. Padavine će se premeštati u jugozapadnoj visinskoj struji.

U Srbiji će sve do kraja sedmice biti veoma promenljivo i kišovito vreme, uz pljuskove sa grmljavinom. Očekuju se i veoma obilne padavine, pa će širom Srbije do kraja ove sedmice pasti od 30 do 70 litara kiše po kvadratnom metru, što su padavine koje u proseku padnu za mesec dana.