Ne postoji stabilan dijabetes. I nikakva granica, ni po godinama niti po bilo čemu drugom, ne sme postojati za korišćenje senzora za kontinuirano merenje glukoze kod osoba s dijabetesom - kaže u ekskluzivnom razgovoru za Kurir prof. dr Tadej Batelino (Tadej Battelino), jedan od vodećih svetskih pedijatara endokrinologa i kopredsedavajući ATTD (Advanced Technologies & Treatments for Diabetes) konferencije, one o naprednim tehnologijama i tretmanima za dijabetes.

- I ne znam o kome sve govorimo, ali, po meni, to nije normalno. Siguran sam da će se to rešiti. Politiku ne pratim, kao ni crno tržište, ali sigurno je da ove poteškoće treba što pre srediti.

3. Terapije ćelijama , nešto što manje-više postaje realnost, jer treba izbeći imunski sistem. Razvijene su neke strategije. Želimo to bez imunske supresije da bi ljudi mogli zdravo da žive, a da nove, veštačke ćelije ne propadnu. To je najteža stvar. O tome se govorilo na ATTD i sad su barem poznati mehanizmi kako do toga doći.

1. Tehnologija , koja je sada prisutna u svim delovima tretmana - to više nije samo tehnologija kao CGM ili zatvorena petlja, nego je tehnologija i kad se upotrebljavaju lekovi, uspostavlja dijagnoza, i ona će to sve više biti u upotrebi.

- Sve moje kolege u Srbiji to dobro znaju. I sve to samo znači da ćemo imati neke kriterijume za upotrebu CGM (Continuous glucose monitor - senzori za kontinuirano merenje nivoa šećera, prim. aut.), i to za predijabetes i za dijabetes. To treba udruženja da urade i udruženje dijabetologa Srbije na kraju će o tome razgovarati.