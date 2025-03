Do kraja marta oblačno i hladnije vreme sa čestom pojavom kiše i lokalnih plјuskova. Od 26. do 28. marta, u delovima zapadne, centralne i jugozapadne Srbije očekuje se od 60 do 80 mm kiše, lokalno i više, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).