Slušaj vest

Prijave za upis budućih đaka prvaka su počele, a polako se bliži i momenat kada će krenuti i sam upis čiji je sastavni deo nešto čega se brojni roditelji pribojavaju - testiranje.

Nijedan test nije isti, ali to takođe dosta zavisi od same škole i psihologa koji će ga sprovesti više nego samog perioda kada je obavljen.

Ono što je zajedničko svakom ogleda se u poenti testiranja jer je on osmišljen na takav način da predstavlja proveru zrelosti deteta koje je na pragu upisa u prvi razred.

Baš zbog toga teško da će dva testa biti potpuno ista jer ih psiholog usklađuje sa samim detetom i njegovim odgovorima na neka od pitanja koja mu postavi tokom razgovora.

"Nacrtaj svoju porodicu"

- Mojoj ćerki je, između ostalog, dato da nacrta sliku svoje porodice. Kada je to uradila pitana je za svakog člana sa crteža i to je ono što je najviše zapamtila oko razgovora, kao i pitanje da li se raduje upisu, a potom i predstojećem učenju i čemu se najviše raduje oko toga. Posle smo pozvani i mi i tu nam je predočeno da je spremna, da je veoma zrela za uzrast i da u suštini zna osnovne stvari koje će se raditi u prvom razredu, pa da postoji bojazan da će joj biti i dosadno. To me je malo zabrinulo, ali nismo želeli da preskače razred ili bilo šta, već da ide sa svojom generacijom. Iskreno, jeste bilo izazovno donekle jer joj jeste bilo i dosadno dok nisu stigli do novog gradiva, a onda je sledila i adaptacija ka redovnijem učenju - kazala je E. A.

Foto: Printscreen/RTS

Pitanje se samo nametnulo - da li je s njenom ćerkom rađeno unapred oko stvari koje se inače uče u početnim razredima.

- Ne, ne, mi nismo ništa forsirali. Koliko je tražila i šta je želela da nauči pre škole time smo se vodili. Jednostavno imala je sjajne vaspitačice i one su isto dosta radile sa decom, pa bi ostala željna i po dolasku kući. Uvek je volela da savlada nešto novo, zato je i znala da čita i piše, na primer, ali eto nismo ni znali da je upila i toliko toga što je po gradivu namenjeno prvom razredu. Nismo skloni forsiranju, nikada to nismo, niti bismo to radili. Čak nije imala nikakve časove mimo vrtića, tek je u prvom razredu krenula na folklor koji je tražila - rekla nam je.

Sam test je osmišljen kao procena zrelosti deteta za upis u prvi razred, a kao takav dete mora da ga prođe.

- Ona je ušla unutra, nešto su je ispitivali. Nakon toga sam ušla i ja dok je njoj dala neke zadatke da radi i rešava. Tu smo malo popričale o njenom ponašanju i karakteru. Rekla mi je da je pametna devojčica i da ne bi trebalo da bude problema sa učenjem, ali mi jeste skrenula pažnju na to da je ne drži mesto - kazala je A. M.

Dakle, još jedno testiranje na kom je roditelj dobio i konstruktivan savet za dalji rad sa detetom.

- Kazala mi je da vežbamo sa njom da sedi duže vreme i da nešto radi. Da joj zadam neku obavezu kod kuće, na primer da postavlja sto i slično. Samo mislim da oni to kažu svakom detetu jer oni u tom periodu nisu naviknuti mnogo na obaveze i slično - objasnila nam je.

Kako je rekla, kada joj je ćerka krenula jeste bilo malo problema dok se nije navikla da ima domaće zadatke i da mora da ih radi, ali je brzo shvatila da su to njene obaveze i da mora da ih završi.

Stres roditelja oko testa

Ipak brojni roditelji pominju i strepnju pred testiranje budućih prvaka. Neki čak godinama unapred decu upisuju na sve moguće aktivnosti, tako da mališani imaju ispunjen raspored za celu nedelju. Sportić, balet, gimnastika, fudbal, borilački sportovi, plivanje, ali i školice namenjene obrazovanju... Išli u vrtić ili ne, deca od najranijeg uzrasta već dobijaju krcate rasporede poput onih koji su nekada bili rezervisani za mnogo stariju decu.

O štetnosti toga govorili su mnogi psiholozi, a nekako se iza svega često krije roditeljska nesigurnost i strepnja maskirana u podsticaj, mada ima i onih koji to rade zbog želja svoje dece, a onda dođe do preterivanja. U najboljoj nameri neretko se ogleda i stres koji neki roditelji dožive kada dođe red na testiranje. Dok jedni strepe, drugi ne razumeju razlog za tim jer je u pitanju procena zrelosti koja je u najboljem interesu za dete i ne samo oko upisa.

- Ma to je okej skroz. Trajalo je kratko nama. On je razgovarao sa psihologom. Pričali su o tome da li prepoznaje neko slovo ili oblike. Bukvalno pričali i to je to. Mi smo dobili upitnik o tome kakav je po karakteru i kako rešava neke situacije - rekla nam je S. Ž. koja je napomenula i da nema razloga za stresiranje oko testiranja.

Sličnog mišljenja je i bila i A. M. koja nam je napomenula da je ona bila nervoznija od svoje ćerke.

- Barem ona nije bila uplašena i bila je zadovoljna posle testa - kazala je majka.

Iako je koncept takava da se testiranjem napravi najbolja procena deteta, a potom se roditeljima skrene pažnja na ono što je važno ili na šta bi trebalo da obrate pažnju, jedna sagovornica je poručila i da nisu sva pitanja baš "dobra".

- Testiranje kada je ćerka upisivala je bilo užasno, to je bila godina korone. Em su im prekinuli predškolsko i pripremu, em je u školi to izgledalo sve nešto naopako. Sa sinom je bilo onako kako inače treba da izgleda. Obavi se kratak razgovor u prisustvu roditelja, a potom roditelj izađe iz prostorije i dete ostane sa školskim psihologom koji na osnovu testova i razgovora procenjuje spremnost deteta za prvi razred - kazala nam je M. Z.

No, ona ima i zamerku standardnim testovima koji se daju budućim prvacima.

- Lično veoma zameram standardnim testovima, jer verujem da je svako dete različitio i da tipski testovi zapravo ne pokazuju pravu sliku, ali iz sadašnjeg iskustva razumem da se naše škole i ne zadubljuju previše u ličnost deteta, što je veliki promašaj. Daću samo primer pitanja gde je moje dete upitano kako se kreće zmija, kako se kreće vuk, a potom kako se kreće vrabac. I tu je zaćutalo. Kada sam ga pitala napolju što ne reče "da leti", kaže: "Ali mama, vrapci i skakuću, a tražili su mi samo jedan odgovor i nisam hteo da pogrešim". I to je suština što smatram da ti testovi ipak ne prikazuju pravu sliku - objasnila je.