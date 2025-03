- Putovanje autobusom često je znatno jeftinije od avionskih karata, a uz to nema dodatnih troškova za prtljag ili prevoz do aerodroma. Planiranje putovanja i kupovina karata je danas jednostavnija nego ikada. Karte možete kupiti online na sajtu www.bas.rs . Dakle, veoma lako možete da izbegnete čekanje u redovima i da ostavite sebi više vremena za planiranje putovanja - kažu iz BAS i dodaju da oni koji ipak vole da kupuju karte na tradicionalan način to mogu da urade na šalterima u glavnoj staničnoj zgradi ili u poslovnici u Maršala Birjuzova 2-4.



- BAS povezuje Beograd sa velikim brojem evropskih metropola, ali i sa manjim turstičkim destinacijama. Bez obzira na to da li planirate romantični vikend u Budimpešti ili uživanje u prolećnom Parizu, iz Beograda imate direktne linije koje vas vode pravo do centra dešavanja. Još jedna od prednosti je što autobusi povezuju i manje gradove, pa lako možete da stignete i do nekih skrivenih evropskih bisera. Uz česte polaske i više opcija ruta, možete prilagoditi putovanje svojim planovima i čak stati u nekoliko gradova duž puta. Treba napomenuti i to da je položaj autobuskih stanica često daleko bolji nego položaj aerodroma u odnosu na grad. Slično kao i kod nas, autobuske stanice po evropskim metropolama su odlično povezane gradskim prevozom i nalaze se u bllizini kulturnih i poslovnih kvartova što je još jedna velika prednost u odnosu na, recimo, aerodrome koji su najčešće udaljeni od grada - navodi naš sagovornik.