- Onaj ko je radio 30 minuta vrlo lako će nadoknaditi, to je jedan čas, prečas i dovoljno je za đake 7 časova ne treba 8 ili 9 jer je nemoguće za učenike da izdrže 8 ili 9 časova, jedan čas da više časova ne može nijedan učenik da sedi u školskoj klupi. Pri izradi plana i programa, pri obnovi gradiva pri nadoknadi gradiva mora se konsultovati stručna služba - rekao je Antić.

- Nije to samo pitanje samo škole, učenja, znanja to je pitanje jedne psihološke sigurnosti i stabilnosti, jednog ritma koji deca imaju znači svaki dan znaju šta se dešava kad ujutru ustanem, spremim se, idem u školu, roditelji idu da rade, vraćam se iz škole to je taj jedan ritam koji oni imaju dnevni ritam rutina koji njima daje osećaj neke sigurnosti i stabilnosti - rekla je Anđelićeva i dodala: