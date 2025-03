U snu, on je sedeo na stolici i razgovarao sa nekim. Ta osoba mu je postavljala pitanja o životu i smrti, a na kraju se ispostavilo da je ta osoba zapravo on sam, samo mali on. U razgovoru je bilo mnogo emocionalnih trenutaka, gde je razmišljao o tome koliko ga vole njegovi roditelji, prijatelji i ja. Na kraju mu je ponuđen izbor: ostati na stolici ili ustati i vratiti se u život. On je odlučio da ustane, i to je bio trenutak kada se probudio.