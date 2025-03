Major Đurić je poleteo na borbeni zadatak kasno popodne 25. marta 1999. godine i nije se vratio na aerodrom. Dva dana se vodio kao nestao a onda je potrvđena tragična vest za koju su se svi već spremili da je čuju. Bio je to prvi - nažalost ne i jedin - pilot Vojske Srbije koji je poginuo u neravnopravnom sukobu koji će trajati narednih 77 dana.

Avioni 241. lovačko-bombarderske eskadrile Tigrovi dobili su, odmah na početku rata, zadatak da podrže jedinice 3. armije Kopnene vojske (KOV) u ofanzivnim dejstvima protiv tzv. Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), koja je do tada od sporadičnih terorističkih dejstava već prerasla u gerilsku oružanu formaciju sa utvrđenim uporištima i razgranatom logistikom u brojim naseljenim mestima.

Sutradan 25. marta, u poslepodnevnim časovima poletela su još dva aviona Soko J-22 Orao. U prvom avionu sa evidencijskim brojem 25104, se nalazio major Života Đurić. On i njegov pratilac, klasić mu Slobodan Dimovski, imali su zadatak da unište uporište OVK u rejonu Glogovca u kom je, prema obaveštajnim procenama, bilo između 800 i 1.000 albanskih pobunjenika.

Vidljivost je bila značajno smanjena, jer se poletelo u kasnim poslepodnevnim satima (16:50), a avioni su morali da lete u brišućem letu, brzinom od 800 kilomatara na čas, prateći konfiguraciju terena. Let do zone dejstva odvijao se u radio-tišini i trajao je osam minuta: onda su se avioni razdvojili, kako bi krenuli u dejstvo iz različitih pravaca.

Oba motora su prošla kroz kuću koja je na oko 800 metara od mesta pada aviona. Na osnovu toga zaključeno je da je avion majora Đurića posle odbacivanja bombi nastavio da ponire i udario o tlo 100 do 200 metara iza padnih tački bombi koje je odbacio. Komisija je pošla od pretpostavke da su su teroristi OVK najverovatnije "pogodili pilota ili uništili vitalni deo aviona".

"Kažem mu, sine, ne moraš ti sad da ideš. Evo, završi ovde gimnaziju pa idi u vazduhoplovnu akademiju. A on će meni "ćale, idem na sve ili na ništa"!"

"Mi smo sve ratove prošli krilo uz krilo. Ova jedinica može da se zaista ponosi što je imala onakvog čoveka, a da ne govorim i komandanta. On je svoja krila sklopio tamo gde je rođena država. Zaboravite li svoje junake, zaboravite li svoje korene, bolje da niste ni postojali", rekao je Malinović.

Zoran Prodanović, još jedan od pilota 241. lbae koji je penzionisan u činu brigadnog generala i to sa mesta komandanta 98. vazduhoplovne brigade osećao je zahvalnost prema Životi i njegovom radu:

"Mnogo puta smo leteli zajedno u dvosedu kada me je obučavao, mnogo puta smo bili na zajedničkim vežbama, jednom prilikom smo predvodili eskadrilu, bio mi je i komandir odeljenja i komandant eskadrile i uvek sam se osećao bezbedno s njim. To je bio čovek koji je svu težinu i ozbiljnost situacije znao da okrene na šalu i to je bila zaista njegova najveća vrednost".