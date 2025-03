- Tu je bila vriska, ne znamo šta se dešava. Suprug je ranjen, ja ne znam da je on ranjen, on ne zna da su deca unutra ranjena. Vrata nam se zatvorila od detonacije. Ja ne mogu da izađem, on ne može da uđe. On je nekako uspeo, razbio je vrata, ušao je kod nas. Iznosimo decu, ne znamo šta da radimo. Iznosimo decu napolje, plašimo se da se kuća ne sruši. Imamo ispred kuće neki rov gde je vojska kopala, mi od tog straha decu ubacujemo u taj rov. Auto nam gori ispred kuće, komšijin auto gori, to nam je osvetljavalo u stvari. Bojana sam čula kada je tražio pomoć od mene i kada je rekao "joj majko", njega je sa desne strane geler pogodio, a Draganu je direktno u glavu, nju nisam čula ništa. Tamaru nisam ispuštala iz naručja, jer nije hodala, bila je beba, nju sam non stop držala u rukama - navodi Slađana sa knedlom u grlu i suzama u očima.